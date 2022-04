Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Bayer 61,34 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 61,85 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie sank bis auf 61,75 EUR. Bei 62,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.141.338 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,03 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,91 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,54 EUR.

Bayer ließ sich am 01.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,32 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.118,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.995,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Bayer am 10.05.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,62 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

