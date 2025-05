Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 24,98 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:07 Uhr 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 25,11 EUR. Bei 24,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 185.062 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Mit Abgaben von 26,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,111 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,51 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 2,04 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,54 EUR fest.

