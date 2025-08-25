Baywa vor turbulenter Hauptversammlung
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vorstand und Aufsichtsrat der BayWa steht heute eine turbulente Hauptversammlung bevor: Nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr und dem Austausch von Vorstandschef und Finanzvorstand werden voraussichtlich etliche Aktionäre ihrem Ärger Luft machen. Auf Fragen und Kritik einstellen müssen sich auch Aufsichtsräte, die über Jahre die am Ende gescheiterte internationale Expansion des Münchner Mischkonzerns mittrugen. Zu den langjährigen Unternehmensaufsehern zählen unter anderem Bauernpräsident Joachim Rukwied und die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier.
Hauptgeschäftsfeld der Baywa ist der Agrarhandel - unter den Aktionären des aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangenen Unternehmens sind viele Landwirte. Die Baywa war im Sommer 2024 in finanzielle Schieflage geraten, eine drohende Zahlungsunfähigkeit wurde durch Finanzspritzen der beiden Hauptaktionäre und der kreditgebenden Banken abgewendet. Schlussendlich meldete die 1923 gegründete Baywa für das vergangene Jahr 1,6 Milliarden Euro Verlust.
Abgesehen von schlechten Geschäften waren dafür auch hohe Abschreibungen auf Buchwerte in der Bilanz verantwortlich. Der erst im Frühjahr 2023 angetretene Vorstandschef Marcus Pöllinger und der langjährige Finanzvorstand Andreas Helber hatten das Unternehmen schon Monate vor Veröffentlichung der Bilanz verlassen - beziehungsweise verlassen müssen./cho/DP/zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf BayWa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BayWa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)
Analysen zu BayWa AG (vink. NA)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2024
|BayWa Hold
|Warburg Research
|22.05.2024
|BayWa Hold
|Warburg Research
|10.05.2024
|BayWa Halten
|DZ BANK
|17.04.2024
|BayWa Hold
|Warburg Research
|02.04.2024
|BayWa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2020
|BayWa Sell
|Warburg Research
|13.05.2020
|BayWa Sell
|Warburg Research
|10.08.2007
|BayWa sell
|Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
|16.04.2007
|BayWa reduzieren
|Independent Research
|05.02.2007
|BayWa sell
|HypoVereinsbank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BayWa AG (vink. NA) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen