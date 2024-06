Bechtle Aktie News: Anleger greifen bei Bechtle am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 45,12 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 45,12 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 45,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.943 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 29,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,747 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,81 EUR.

Am 08.05.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,28 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt zum Handelsende

XETRA-Handel MDAX am Freitagnachmittag schwächer