Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Bechtle-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 38,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 39,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.296 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 18,23 Prozent niedriger. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,60 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 09.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

