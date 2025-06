Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 39,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,1 Prozent auf 39,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 39,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 68.767 Stück.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 16,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,72 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,60 EUR je Bechtle-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.05.2025. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,82 Prozent zurück. Hier wurden 1,46 Mrd. EUR gegenüber 1,50 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

