Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 36,40 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 36,40 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 36,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.197 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 30,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 0,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,05 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 09.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 präsentieren. Am 06.11.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

