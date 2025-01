Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,80 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 30,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 31,50 EUR. Bei 30,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 109.593 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 41,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,689 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

