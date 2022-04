Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr um 4,6 Prozent auf 48,28 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 48,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 120.022 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,56 EUR) erklomm das Papier am 10.11.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,08 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,82 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,57 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,51 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 105,68 Prozent auf 1,78 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 866,40 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.05.2022 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 17.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,16 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

Bechtle-Aktie zieht an: Bechtle verzeichnet weiteres Rekordjahr

Erste Schätzungen: Bechtle zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG