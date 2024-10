Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 38,36 EUR abwärts.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 38,36 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 38,20 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,56 EUR. Zuletzt wechselten 16.660 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,65 Prozent. Bei einem Wert von 36,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Mit einem Kursverlust von 5,63 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 50,80 EUR angegeben.

Am 09.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Bechtle die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

