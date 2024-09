Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 36,70 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 36,70 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.198 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 29,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

