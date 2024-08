Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 39,76 EUR. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 39,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 329 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2024 bei 37,22 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 6,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,721 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,55 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 1,50 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,16 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

