Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,92 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 32,92 EUR zu. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 33,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,66 EUR. Bisher wurden heute 61.264 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 59,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 14,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,83 EUR.

Am 08.11.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

