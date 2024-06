Notierung im Blick

Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Freitagnachmittag Boden gut

14.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 44,82 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 44,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.245 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 14,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Abschläge von 22,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,747 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 54,81 EUR. Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,28 Prozent verringert. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,27 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag

