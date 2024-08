Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 39,38 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 39,38 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,58 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.766 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 33,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2024 (37,22 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,49 Prozent.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,55 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.08.2024. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bechtle.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

