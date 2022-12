Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Abschlägen

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,8 Prozent auf 33,80 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 33,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.248 Bechtle-Aktien.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,84 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 47,06 Prozent niedriger. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 3,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 48,14 EUR.

Am 17.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 08.05.2024.

