Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 36,36 EUR.

Die Bechtle-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 36,36 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 36,80 EUR. Bei 36,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 187.353 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 25,74 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 20,96 Prozent sinken.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,60 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 2,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

