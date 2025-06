Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag freundlich

Bechtle im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,38 EUR nach oben.

Um 09:01 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 36,38 EUR zu. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,44 EUR. Bei 36,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.163 Stück gehandelt.

Am 22.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 21,00 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,707 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,60 EUR.

Am 09.05.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 2,51 EUR je Aktie belaufen.

