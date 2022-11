Bechtle Aktie News: Bechtle bricht am Montagmittag ein

Um 12:22 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,3 Prozent auf 34,74 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 34,63 EUR. Bei 35,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 143.588 Aktien.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,72 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,57 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,14 EUR aus.

Am 17.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie gewinnt: Jahresprognose nach Wachstum im dritten Quartal bestätigt

So schätzen Analysten die Bechtle-Aktie ein

Bechtle-Aktie steigt: Deutsche Bank Research hat Bechtle hochgestuft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG