Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagmittag massiv unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,9 Prozent auf 34,08 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 5,9 Prozent bei 34,08 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,68 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 218.176 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2024 Kursverluste bis auf 32,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,11 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,711 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 50,80 EUR.

Am 09.08.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

