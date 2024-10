Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag in Grün

Bechtle im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 36,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 36,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 36,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.002 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 30,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 36,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 1,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,711 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,80 EUR an.

Am 09.08.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,10 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche