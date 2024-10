Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Mittwochnachmittag ins Minus

Bechtle im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 33,88 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 33,88 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 33,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 123.516 Bechtle-Aktien.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 32,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 3,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,705 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 50,80 EUR angegeben.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,52 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,06 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

