Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.06.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 37,65 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 37,65 EUR. Bei 37,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 1.725 Stück.

Am 10.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 35,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 5,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,57 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 12.05.2022 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.379,20 EUR im Vergleich zu 1.510,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 10.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bechtle AG