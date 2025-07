Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagmittag behauptet

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Mit einem Wert von 39,00 EUR bewegte sich die Bechtle-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 39,00 EUR zeigte sich die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Bei 39,26 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 38,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.349 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 41,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 6,87 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 35,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

