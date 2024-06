Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,94 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,2 Prozent auf 44,94 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 44,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.386 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,64 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 28,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,747 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 54,81 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Aktie aus.

