Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 39,54 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 39,54 EUR. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 39,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.826 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 47,70 EUR markierte der Titel am 29.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,85 EUR.

Bechtle gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

