Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,80 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 39,80 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.930 Bechtle-Aktien.

Am 29.05.2024 markierte das Papier bei 47,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,85 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 38,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,60 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 09.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,46 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,50 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

