Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 30,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,0 Prozent auf 30,70 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 30,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.199 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,686 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone