Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag Verlust reich

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 27.05.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 41,19 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 41,19 EUR. Bei 41,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.448 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2021 markierte das Papier bei 69,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 40,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 38,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,28 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,00 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 12.05.2022 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,35 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,66 Prozent auf 1.379,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.510,00 EUR gelegen.

Die Bechtle-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

