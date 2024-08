Bechtle Aktie News: Bechtle gibt am Dienstagmittag nach

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 38,74 EUR.

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:43 Uhr um 0,6 Prozent auf 38,74 EUR nach. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 38,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,98 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.625 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 26,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,55 EUR an.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2024 erfolgen. Bechtle dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,12 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

