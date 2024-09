Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 40,34 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 40,34 EUR. Bei 40,38 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.043 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,95 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2024 bei 36,20 EUR. Abschläge von 10,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,713 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,80 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.08.2024. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 08.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bechtle.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

