Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Montagmittag vor

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 40,40 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 40,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 40,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.394 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 29,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,720 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,55 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,16 EUR im Jahr 2024 aus.

