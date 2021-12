Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich vor

Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 62,94 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84.995 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 69,56 EUR erreichte der Titel am 10.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,15 EUR am 11.05.2021.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,43 EUR aus. Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und führender IT-E-Commerce-Anbieter in Europa. Mit rund 80 Systemhausstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern Europas. Die Kombination aus Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Regional vor Ort, in Europa gewachsen und weltweit durch IT-Allianzpartner auf allen Kontinenten vernetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Neckarsulm.

