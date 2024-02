Beiersdorf-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Rating im Fokus

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Beiersdorf-Aktie durch Bernstein Research.

Werte in diesem Artikel

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe das Jahr 2023 schwächer abgeschlossen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsumgütersparte habe die Schätzungen deutlich verfehlt, während die Klebstoffsparte Tesa deutlich besser als erwartet abgeschnitten habe. Die Konsens-Ergebniserwartungen dürften wohl sinken.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:05 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 132,60 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 1,96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 264.150 Beiersdorf-Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 2,3 Prozent abwärts. Beiersdorf dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 07:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 07:53 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.