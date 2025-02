Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Dienstagvormittag ins Minus

Kurs der Beiersdorf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 128,35 EUR abwärts.

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 128,35 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 127,80 EUR ab. Bei 128,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.469 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 13,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 120,10 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,43 Prozent.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,63 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,30 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Overweight

Beiersdorf-Analyse: Sell-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von UBS AG

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 3 Jahren verdient