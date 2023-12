Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 132,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 132,10 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 132,25 EUR. Bei 132,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 46.807 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,11 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 104,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 20,74 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,50 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

XETRA-Handel: DAX zum Start in Grün

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr abgeworfen