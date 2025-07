Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 109,50 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 109,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 109,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,95 EUR. Zuletzt wechselten 39.929 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 139,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.07.2024 erreicht. Gewinne von 27,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 3,74 Prozent sinken.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 141,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,64 EUR im Jahr 2025 aus.

