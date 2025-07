Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf reagiert am Mittag positiv

Beiersdorf im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 110,60 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 110,60 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 110,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,55 EUR. Bisher wurden heute 33.491 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 23.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (105,40 EUR). Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 4,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,30 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

