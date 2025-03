Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Freitagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 134,50 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 134,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 135,10 EUR. Mit einem Wert von 134,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.431 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 11,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,79 EUR je Aktie aus.

