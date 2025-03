Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Freitagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 134,55 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 134,55 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 135,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.164 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 10,74 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,00 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,79 EUR fest.

