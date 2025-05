Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 119,00 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 119,00 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,50 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 51.531 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2024 auf bis zu 147,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,44 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

