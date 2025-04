Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt am Donnerstagnachmittag Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 120,25 EUR bewegte sich die Beiersdorf-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 120,25 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 120,45 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 118,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 123.208 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 18,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 110,95 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,80 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Beiersdorf dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Sell in neuer Analyse

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Buy

Beiersdorf-Aktie zieht an: Beiersdorf wächst schwach in Q1 aber über Konsens