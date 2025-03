Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagmittag südwärts

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 131,95 EUR.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 131,95 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 131,85 EUR. Bei 134,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.068 Beiersdorf-Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 12,01 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 120,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 8,98 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 06.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,79 EUR je Aktie belaufen.

