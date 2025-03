Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 131,85 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 131,85 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 132,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.205 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Gewinne von 12,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 9,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,44 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,79 EUR je Aktie.

