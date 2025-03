Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 130,90 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 130,90 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 130,05 EUR nach. Bei 130,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.775 Beiersdorf-Aktien.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 8,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,79 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

