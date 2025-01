Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 125,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 125,20 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 124,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.989 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 15,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 4,07 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,89 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

