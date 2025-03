Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Montagvormittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 127,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 127,60 EUR. Bei 128,00 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 127,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.374 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Gewinne von 15,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 6,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,00 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.08.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,79 EUR je Beiersdorf-Aktie.

