Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 118,50 EUR nach oben.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 118,50 EUR. Bei 119,00 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,40 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.293 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 19,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.03.2025 bei 117,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 1,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 145,80 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,78 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

