Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 122,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 123,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,45 EUR. Bisher wurden heute 59.620 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 03.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 4,89 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 93,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 31,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 129,25 EUR.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

