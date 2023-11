Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 129,00 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 129,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 128,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.570 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 27.11.2023 markierte das Papier bei 130,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 0,85 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 102,70 EUR am 30.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 20,39 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 129,50 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

